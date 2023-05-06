В рф взорвали автомобиль захара прилепина: росСМИ пишут, он жив
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался на трассе в Нижегородской области в рф, сообщают российские госСМИ со ссылкой на экстренные службы, передает УНН.
Детали
Как сообщается, водитель в результате взрыва погиб. Также сообщается, что прилепин "тяжело ранен", ему оказывают медицинскую помощь. прилепин якобы возвращался в москву с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
По некоторым данным, взрывное устройство сработало под дном машины, по другим - взрывное устройство могли прикрепить под капот автомобиля в тот момент, когда прилепин находился в кафе. По словам источников росСМИ, взрыв был достаточно сильный. На месте взрыва образовалась воронка. В результате взрыва прилепин получил ранения ног.
"захар прилепин жив, но находится в тяжелом состоянии. Писателя госпитализировали в ближайшую больницу. За его жизнь сейчас борются врачи. По данным 112, он был в сознании после взрыва", - пишет российский телеграм-канал 112.
Напомним
2 апреля в санкт-петербурге в кафе Street Food Bar №1, которое принадлежало основателю чвк "вагнер" евгению пригожину, произошел взрыв во время "творческого вечера" "военкора" владлена татарского.
В результате татарский погиб, еще 33 человека получили ранения. Следствие утверждает, что бомба была заложена в статуэтку, которую подарила "военкору" одна из посетительниц. На следующий день ск рф отчитался о задержании подозреваемой Дарьи Треповой.