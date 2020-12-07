Покушение на одесского активиста Устименко: суд дал условные сроки двум обвиняемым
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Приморский районный суд Одессы дал условные сроки двум обвиняемым в покушении на жизнь активиста, лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко - Станиславу Руденко и Юрию Гаврилюку, передает корреспондент УНН.
"Коллегия судей постановила, Руденко признать виновным в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.4 ст. 296, ч.1 ст.263 УК и назначить ему наказание по ч. 4 ст. 296 в виде четырех лет лишения свободы, по ч.1 ст.263 УК в виде трех лет лишения свободы... на основании ст.75 освободить Руденко от отбывания наказания, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности", - сказал судья.
По словам судьи, на Руденко положено следующие обязанности: периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам апробации, сообщать уполномоченному органу по вопросам апробации об изменении места жительства и работы.
"Гаврилюка признать виновным в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 296 УК. Назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. На основании ст.75 УК освободить Гаврилюка от отбывания наказания, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности", - заявил судья.
На Гаврилюка также возложены обязанности периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам апробации, сообщать уполномоченному органу по вопросам апробации об изменении места жительства и работы.
Как сообщал УНН, 5 июня прошлого года двое мужчин совершили покушение на жизнь общественного активиста, лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко на Фонтанской дороге в Одессе. Мужчины нанесли потерпевшему несколько ударов колюще-режущими предметами. Активист остался жив.