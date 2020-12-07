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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 39406 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 59696 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 72565 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85810 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111829 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113789 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Покушение на одесского активиста Устименко: суд дал условные сроки двум обвиняемым

Покушение на одесского активиста Устименко: суд дал условные сроки двум обвиняемым

Киев  •  УНН

 • 10075 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Приморский районный суд Одессы дал условные сроки двум обвиняемым в покушении на жизнь активиста, лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко - Станиславу Руденко и Юрию Гаврилюку, передает корреспондент УНН.

"Коллегия судей постановила, Руденко признать виновным в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.4 ст. 296, ч.1 ст.263 УК и назначить ему наказание по ч. 4 ст. 296 в виде четырех лет лишения свободы, по ч.1 ст.263 УК в виде трех лет лишения свободы... на основании ст.75 освободить Руденко от отбывания наказания, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности", - сказал судья.

По словам судьи, на Руденко положено следующие обязанности: периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам апробации, сообщать уполномоченному органу по вопросам апробации об изменении места жительства и работы.

"Гаврилюка признать виновным в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 296 УК. Назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. На основании ст.75 УК освободить Гаврилюка от отбывания наказания, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности", - заявил судья.

На Гаврилюка также возложены обязанности периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам апробации, сообщать уполномоченному органу по вопросам апробации об изменении места жительства и работы.

Как сообщал УНН, 5 июня прошлого года двое мужчин совершили покушение на жизнь общественного активиста, лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко на Фонтанской дороге в Одессе. Мужчины нанесли потерпевшему несколько ударов колюще-режущими предметами. Активист остался жив.

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