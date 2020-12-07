Замах на одеського активіста Устименка: суд дав умовні терміни двом обвинуваченим

"Колегія суддів ухвалила, Руденка визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченими ч.4 ст. 296, ч.1 ст.263 ККУ та призначити йому покарання за ч. 4 ст. 296 у вигляді чотирьох років позбавлення волі, за ч.1 ст.263 ККУ у вигляді трьох років позбавлення волі… На підставі ст.75 звільнити Руденка від відбуття покарання якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки", - сказав суддя.

За словами судді, на Руденко покладено наступні обов’язки: періодично з’являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань апробації, повідомляти уповноважений орган з питань апробації про зміну місця проживання та роботи.

"Гаврилюка визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 296 ККУ. Призначити йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. На підставі ст.75 ККУ звільнити Гаврилюка від відбуття покарання якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки", - оголосив суддя.

На Гаврилюка також покладено обов’язки періодично з’являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань апробації, повідомляти уповноваженому органу з питань апробації про зміну місця проживання та роботи.

Як повідомляв УНН, 5 червня минулого року двоє чоловіків скоїли замах на життя громадського активіста, лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка на Фонтанській дорозі в Одесі. Чоловіки нанесли потерпілому декілька ударів колюче-ріжучими предметами. Активіст залишився живий.