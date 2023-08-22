Запугивание рф крымчан, что в Украине "посадят всех", не соответствует действительности - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. После возвращения Крыма украинское правосудие будет наказывать непосредственно представителей оккупационной власти и коллаборантов, а не всех крымчан, как запугивает российская пропаганда. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на мероприятии в канун саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«Есть другие проблемные вопросы, в частности, это российская пропаганда. Она убеждает крымчан, что в Украине их всех посадят, потому что они для Украины они предатели. С началом полномасштабного вторжения это запугивание только повысилось, усилилось. Но на самом деле это никоим образом не соответствует действительности. Поскольку Украина, в отличие от россии – это демократическое европейское государство, которое уважает закон и уважает верховенство права», - рассказал Костин.
По его словам, среди подозреваемых по уголовным делам и обвиняемых в ведомстве сейчас проходят:
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- оккупационные крымские топ-чиновники;
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- чиновники разного уровня;
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- правоохранители;
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- судьи;
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- предприниматели, которые добровольно, инициативно пошли на сотрудничество с оккупантами и предоставляют свои услуги в рамках оборонного заказа рф.
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«При расследовании таких уголовных производств и прокуроры, и следователи всегда учитывают обстоятельства совершения преступления, наличие умысла, общественную опасность и масштабы причинения вреда. Поэтому я всегда требую индивидуального подхода при решении именно таких вопросов. Для нас приоритет с точки зрения уголовного преследования, это те, кто добровольно сотрудничают с государством-агрессором, оккупационной администрацией, силовыми структурами и т.д.», - рассказал Костин.
Генпрокурор отметил, что очень важно, чтобы был подан сигнал украинским крымчанам, что реинтеграция будет происходить с четким соблюдением прав человека, поскольку для Украины верховенство права это - не пустые слова.
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