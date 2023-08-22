Запугивание рф крымчан, что в Украине "посадят всех", не соответствует действительности - Генпрокурор

Цитата

«Есть другие проблемные вопросы, в частности, это российская пропаганда. Она убеждает крымчан, что в Украине их всех посадят, потому что они для Украины они предатели. С началом полномасштабного вторжения это запугивание только повысилось, усилилось. Но на самом деле это никоим образом не соответствует действительности. Поскольку Украина, в отличие от россии – это демократическое европейское государство, которое уважает закон и уважает верховенство права», - рассказал Костин.

По его словам, среди подозреваемых по уголовным делам и обвиняемых в ведомстве сейчас проходят:



оккупационные крымские топ-чиновники;



чиновники разного уровня;



правоохранители;



судьи;



предприниматели, которые добровольно, инициативно пошли на сотрудничество с оккупантами и предоставляют свои услуги в рамках оборонного заказа рф.



«При расследовании таких уголовных производств и прокуроры, и следователи всегда учитывают обстоятельства совершения преступления, наличие умысла, общественную опасность и масштабы причинения вреда. Поэтому я всегда требую индивидуального подхода при решении именно таких вопросов. Для нас приоритет с точки зрения уголовного преследования, это те, кто добровольно сотрудничают с государством-агрессором, оккупационной администрацией, силовыми структурами и т.д.», - рассказал Костин.

Генпрокурор отметил, что очень важно, чтобы был подан сигнал украинским крымчанам, что реинтеграция будет происходить с четким соблюдением прав человека, поскольку для Украины верховенство права это - не пустые слова.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые неожиданности для оккупантов в Крыму.