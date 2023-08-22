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Залякування рф кримчан, що в Україні "посадять всіх", не відповідає дійсності - Генпрокурор

Залякування рф кримчан, що в Україні "посадять всіх", не відповідає дійсності - Генпрокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Після повернення Криму українське правосуддя каратиме безпосередньо представників окупаційної влади та колаборантів, а не всіх кримчан, як залякує російська пропаганда. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін на заході у переддень саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Є інші проблемні питання, зокрема, це російська пропаганда. Вона переконує кримчан, що в Україні їх всіх посадять, тому що вони для України вони зрадники. З початком повномасштабного вторгнення це залякування тільки підвищилось, посилилося. Але насправді це жодним чином не відповідає дійсності. Оскільки Україна, на відміну від росії – це демократична європейська держава, яка поважає закон й поважає верховенство права», - розповів Костін.

За його словами, серед підозрюваних у кримінальних справах та обвинувачених у відомстві зараз проходить:

  • окупаційні кримські топчиновники;
  • чиновники різного рівня;
  • правоохоронці;
  • судді;
  • підприємці, які добровільно, ініціативно пішли на співпрацю з окупантами та надають свої послуги в межах оборонного замовлення рф.

«Під час розслідування таких кримінальних проваджень і прокурори, і слідчі завжди зважають на обставини вчинення злочину, наявність умислу, суспільну небезпеку та масштаби заподіяння шкоди. Тому я завжди вимагаю індивідуального підходу при вирішенні саме таких питань. Для нас пріоритет з точки зору кримінального переслідування, це ті, хто добровільно співпрацюють з державою-агресором, окупаційною адміністрацією, силовими структурами тощо», - розповів Костін.

Генпрокурор зазначив, що дуже важливо, аби був поданий сигнал українським кримчанам, що реінтеграція відбуватиметься з чітким дотриманням прав людини, оскільки для України верховенство права це - не порожні слова.

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