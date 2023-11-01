Залужный предостерег, что от его имени неизвестные присылают провокационные сообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил о распространении фальшивой информации в Интернете, в частности через фейковые аккаунты с использованием его имени. Об этом генерал заявил в Telegram, пишет УНН.
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"Вынужден обратить ваше внимание на информационную гигиену. Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, направляет личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера", - говорится в сообщении.
Он попросил каждого, кто получит нечто подобное, не доверять содержанию сообщения.
"Аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и любые другие учетные записи под именем «Валерий Залужный» и тому подобное. Все они – фейковые", - заявил Залужный.
Генерал подчеркнул, что единственный канал, где он информирует общество о работе на своей должности - Главнокомандующий ВСУ (верифицированный).
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