Залужний застеріг, що від його імені невідомі надсилають провокативні повідомлення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про розповсюдження фальшивої інформації в Інтернеті, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені. Про це генерал заявив у Telegram, пише УНН.
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"Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", - йдеться у повідомленні.
Він попросив кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.
"Акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо. Усі вони – фейкові", - заявив Залужний.
Генерал наголосив, що єдиний канал, де він інформує суспільство про роботу на своїй посаді - Головнокомандувач ЗСУ (верифікований).
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