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15 марта, 19:03 • 106251 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142256 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122861 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116436 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104495 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101292 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92277 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Залужный: украинская разведка заметила "интересные вещи" в России

Залужный: украинская разведка заметила "интересные вещи" в России

Киев • УНН

 • 87447 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины рассказал об "интересных вещах", которые заметила украинская разведка в России. Об этом он сообщил в ток-шоу "Право на власть", информирует УНН.

По словам Залужного, украинская разведка усилила свою деятельность и давно отслеживает деятельность вооруженных сил РФ и заметила интересные вещи.

Цитата

"В Последнее время уже четко понял, что такое РФ и ее армия. ВСУ давно отслеживают деятельность вооруженных сил РФ. И только за прошлый год мы увидели несколько интересных вещей. Перед проведением учений "Запад 2021" было большое перемещение войск на территории России. Опять же, увеличение численности происходило на границах с Украиной. Мы понимали, что это будет продолжаться, поэтому средства разведки были усилены", - сказал он.

Добавим

В этом эфире секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина имеет стратегию как вернуть Крымский полуостров.

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