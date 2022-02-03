Данілов: якщо для Путіна питання Криму вирішено, то для нас - ні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Путін починає нервувати, а Україна спокійно і виважено буде робити все, аби Крим та окупован територія Донецької та Луганської області повернулися.

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"Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли він каже, що для них "питання по Криму вирішено" - для нас питання по Криму не вирішено - це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому, повернулися до нашої країни і ми це обов'язково зробимо", - зазначив він.

Також політик додав, Україна має стратегію повернути Крим.

"Чи буде це військовий шлях чи буде це якийсь інший шлях - це залежить від багатьох чинників. На сьогодні я можу сказати, що це зробити неможливо. От як буде завтра, післязавтра, через рік... Будемо дивитися. Це не така проста справа", — сказав Данілов.

Нагадаємо

У цьому ж ефірі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ став центром тяжіння міжнародної політики.