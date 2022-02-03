Данілов: якщо для Путіна питання Криму вирішено, то для нас - ні

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 36067 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 61275 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 75386 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 103738 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 112534 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 104392 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126356 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166160 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178222 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215218 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 92065 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 167331 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 228136 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 52424 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 32247 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 228201 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 167381 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 284956 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 405062 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 657778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 32247 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96071 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133844 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158883 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179397 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Данілов: якщо для Путіна питання Криму вирішено, то для нас - ні

Данілов: якщо для Путіна питання Криму вирішено, то для нас - ні

Київ • УНН

 • 23060 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. "Якщо для Путіна питання Криму вирішено, то для нас - ні" та "Україна має стратегію повернути півострів", - про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу", інформує УНН.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Путін починає нервувати, а Україна спокійно і виважено буде робити все, аби Крим та окупован територія Донецької та Луганської області повернулися.

Цитата

"Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли він каже, що для них "питання по Криму вирішено" - для нас питання по Криму не вирішено - це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому, повернулися до нашої країни і ми це обов'язково зробимо", - зазначив він. 

Також політик додав, Україна має стратегію повернути Крим.

"Чи буде це військовий шлях чи буде це якийсь інший шлях - це залежить від багатьох чинників. На сьогодні я можу сказати, що це зробити неможливо. От як буде завтра, післязавтра, через рік... Будемо дивитися. Це не така проста справа", — сказав Данілов.

Нагадаємо

У цьому ж ефірі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ став центром тяжіння міжнародної політики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33