Данилов: если для Путина вопрос Крыма решен, то для нас - нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Путин начинает нервничать, а Украина спокойно и взвешенно будет делать все, чтобы Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вернулись.

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"Мы видим сегодня крайне нервозного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них "вопрос Крыма решён" - для нас вопрос Крыма не решён - это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вернулись домой, вернулись к нашей стране и мы это обязательно сделаем", - отметил он.

Также политик добавил, что Украина имеет стратегию вернуть Крым.

"Будет ли это военный путь или будет это какой-то другой путь - это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Вот как будет завтра, послезавтра, через год... Будем смотреть. Это не такое простое дело", - сказал Данилов.

Напомним

В этом же эфире министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стал центром притяжения международной политики.