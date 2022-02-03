Кулеба: Київ став центром тяжіння міжнародної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. "Інтенсивні візити іноземних лідерів і топ-посадовців свідчать, що Київ став центром тяжіння міжнародної політики" - про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ток-шоу "Право на владу", інформує УНН.
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Візити до України прем’єр-міністрів Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Президента Туреччини та низки міністрів закордонних справ свідчать, що Київ став центром тяжіння міжнародної політики, а Україна стає її активним учасником. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми “Право на владу”.
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“Такої дипломатичної активності в Києві, як зараз, не було ніколи. Це не манна небесна, а результат роботи. Перетворити Київ на центр тяжіння — це конкретний результат роботи. Це результат України”, - підкреслив міністр.
Дмитро Кулеба наголосив, що ключова тема переговорів — стратегічні гарантії безпеки України, як стратегічно вирішити питання безпеки. Глава української дипломатії додав, що Україна доводить, що є державою, яка здатна захищати себе навіть в умовах, коли двома гарантами її безпеки є український солдат і український дипломат.
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“99 відсотків цих візитів — гості привозять із собою конкретну безпекову чи фінансову підтримку, крім слів. Або такі рішення ухвалюються одразу після повернення. Наприклад, Прем’єр-міністр Польщі повернувся і одразу ухвалив рішення про передачу нам нового озброєння. Чехія ухвалила рішення на наш запит, і наступного тижня три міністри — Чехії, Словаччини та Австрії — перебуватимуть в Києві”, - зазначив він.
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За словами міністра, він підтримує інтенсивні контакти з французьким колегою, а наступного тижня також чекає глав дипломатій Франції та ФРН в Україні.