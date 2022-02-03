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Кулеба: Киев стал центром притяжения международной политики

Кулеба: Киев стал центром притяжения международной политики

Киев • УНН

 • 21603 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. "Интенсивные визиты иностранных лидеров и топ-чиновников свидетельствуют, что Киев стал центром притяжения международной политики" - об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ток-шоу "Право на власть", информирует УНН.

Детали

Визиты премьер-министров Великобритании, Польши, Нидерландов, Президента Турции и ряда министров иностранных дел свидетельствуют, что Киев стал центром притяжения международной политики, а Украина становится активным её участником. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы “Право на власть”.

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“Такой дипломатической активности в Киеве, как сейчас, не было никогда. Это не манна небесная, а результат работы. Превратить Киев в центр притяжения — это конкретный результат работы. Это результат Украины", - подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба объяснил, что ключевая тема переговоров — стратегические гарантии безопасности Украины, как стратегически решить вопрос безопасности. Глава украинской дипломатии добавил, что Украина доказывает, что является государством, которое способно защищать себя даже в условиях, когда двумя гарантами её безопасности являются украинский солдат и украинский дипломат.

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“99 процентов этих визитов — гости привозят с собой конкретную безопасность или финансовую поддержку, кроме слов. Или такие решения принимаются сразу после возвращения. Например, премьер-министр Польши вернулся и сразу принял решение о передаче нам нового вооружения. Чехия приняла решение на наш запрос, и на следующей неделе три министра — Чехии, Словакии и Австрии — будут находиться в Киеве”, - отметил он.

Добавим

По словам министра, он поддерживает интенсивные контакты с французским коллегой, а на следующей неделе также ждёт глав дипломатий Франции и ФРГ в Украине.

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