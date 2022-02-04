Залужний: українська розвідка помітила "цікаві речі" в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Головнокомандувач збройних сил України розповів про "цікаві речі", які помітила українська розвідка в Росії. Про це він помідомив у ток-шоу "Право на владу", інформує УНН.
За словами Залужного, українська розвідка посилила свою діяльність та давно відстежуює діяльність збройні сили РФ і помітили "цікаві речі".
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"Останнім часом вже чітко зрозумів, що таке РФ і її армія. ЗСУ давно відслідковують діяльність Збройних сил РФ. І тільки за минулий рік ми побачили декілька цікавих речей. Перед проведенням навчань "Запад 2021" було велике переміщення військ на території Росії. Знову ж таки, збільшення чисельності відбувалося на кордонах з Україною. Ми розуміли, що це буде продовжуватися, тому засоби розвідки були посилені", - сказав він.
Додамо
У цьомуж ефірі секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має стратегію як повернути Кримський півострів.