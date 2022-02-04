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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Залужний: українська розвідка помітила "цікаві речі" в Росії

Залужний: українська розвідка помітила "цікаві речі" в Росії

Київ • УНН

 • 87452 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Головнокомандувач збройних сил України розповів про "цікаві речі", які помітила українська розвідка в Росії. Про це він помідомив у ток-шоу "Право на владу", інформує УНН.

За словами Залужного, українська розвідка посилила свою діяльність та давно відстежуює діяльність збройні сили РФ і помітили "цікаві речі".

Цитата

"Останнім часом вже чітко зрозумів, що таке РФ і її армія. ЗСУ давно відслідковують діяльність Збройних сил РФ. І тільки за минулий рік ми побачили декілька цікавих речей. Перед проведенням навчань "Запад 2021" було велике переміщення військ на території Росії. Знову ж таки, збільшення чисельності відбувалося на кордонах з Україною. Ми розуміли, що це буде продовжуватися, тому засоби розвідки були посилені", - сказав він.

Додамо

У цьомуж ефірі секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має стратегію як повернути Кримський півострів.

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