Залужный провел телефонный разговор с американским генералом

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“Провел телефонный разговор с Председателем объеденного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и Президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии”, — написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары россии. Детализовал украинские запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны.

“Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до Победы”, — добавил Залужный.

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В США представили новый стратегический бомбардировщик-неведимку B-21 Raider.