Залужний провів телефонну розмову з американським генералом

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“Провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії”, — написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії. Деталізував українські запити в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.

“Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги”, — додав Залужний.

Додамо

У США представили новий стратегічний бомбардувальник-неведимку B-21 Raider.