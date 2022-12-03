Залужний провів телефонну розмову з американським генералом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з американським колегою Марком Міллі, де поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, пише УНН.
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“Провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії”, — написав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії. Деталізував українські запити в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.
“Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги”, — додав Залужний.
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