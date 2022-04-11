Залужный об обороне Мариуполя: связь с подразделениями, которые героически удерживают город, устойчивая и поддерживается

Цитата

"Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями Сил обороны, которые героически удерживают город, устойчивая и поддерживается", - написал Залужный.

Он подчеркнул, что проведение оборонительных операций не является темой для публичных обсуждений.

"Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях. Верьте в Вооруженные Силы Украины!" - резюмировал Залужный.

Контекст

10 апреля "азовцы", которые защищают Мариуполь, распространили заявление, что "с ними уже никто не связывается и не берут трубку больше двух недель".