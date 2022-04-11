Залужний про оборону Маріуполя: зв’язок із підрозділами, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у Facebook, передає УНН.
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"Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується", - написав Залужний.
Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.
"Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках.
Вірте у Збройні Сили України!" - резюмував Залужний.
Контекст
10 квітня "азовці", які захищають Маріуполь, поширили заяву, що "з ними вже ніхто не зв’язується та не беруть слухавку більше двох тижнів".