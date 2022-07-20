Залужный поговорил с Главнокомандующим Вооруженными Силами НАТО: о чем говорилось

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом он сообщил в своем Телеграмме, пишет УНН.

Цитата

“Поздравил генерала Каволи с назначением на этот важный и ответственный пост. Европа переживает сложные времена, но сейчас пишется ее история. То, какой она будет, во многом зависит от нашего сотрудничества”, – написал он.

Детали

В ходе разговора стороны обсудили ряд рабочих вопросов, в частности, отметили важность совместной работы офицеров на уровне штабов.

Залужный отметил, что двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации является хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

Дополнение

Генерал армии США Кристофер Каволи возглавил оперативное командование НАТО. Торжественная церемония прошла 4 июля в Верховном штабе союзных государств в Европе в бельгийском Монсе.

Украинские Национальные Новости

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