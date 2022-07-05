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Новим головнокомандувачем НАТО став генерал Каволі

Новим головнокомандувачем НАТО став генерал Каволі

Київ • УНН

 • 147113 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Генерал армії США Крістофер Каволі очолив оперативне командування НАТО. Урочиста церемонія відбулася 4 липня у Верховному штабі союзних держав у Європі у бельгійському Монсі, пише УНН з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Деталі

Генерал Каволі змінив генерала Тода Волтерса з ВПС США, який обіймав цю посаду з 2019 року.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Каволі з призначенням і зазначив, що його 35-річна військова кар'єра охопила всю земну кулю: від Боснії до Іраку і від Афганістану до Вашингтона.

"Ви приєднуєтеся до нас у поворотний момент для трансатлантичної безпеки, який характерний зростанням стратегічної конкуренції та поверненням жорстокого конфлікту в Європу. Я знаю, що ви продовжуватимете служити НАТО з тим самим лідерством і відданістю, які завжди проявляли", - сказав Столтенберг. 

Додамо

Оперативне командування НАТО відповідає за планування та виконання всіх операцій Альянсу. Генерал Каволі став двадцятим Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі. Першим цю посаду зайняв генерал Дуайт Д. Ейзенхауер, згодом 34-й президент США.

Каволі знає російську мову, раніше він працював директором з питань росії в Об'єднаному штабі Пентагону. Зараз генерал виступає за розширення Альянсу та збільшення видатків на оборону.

Нагадаємо

Столтенберг заявив, що НАТО захищатиме всіх союзників, включаючи Фінляндію та Швецію, від загроз, у тому числі, з боку росії.

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