Новим головнокомандувачем НАТО став генерал Каволі

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Генерал Каволі змінив генерала Тода Волтерса з ВПС США, який обіймав цю посаду з 2019 року.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Каволі з призначенням і зазначив, що його 35-річна військова кар'єра охопила всю земну кулю: від Боснії до Іраку і від Афганістану до Вашингтона.

"Ви приєднуєтеся до нас у поворотний момент для трансатлантичної безпеки, який характерний зростанням стратегічної конкуренції та поверненням жорстокого конфлікту в Європу. Я знаю, що ви продовжуватимете служити НАТО з тим самим лідерством і відданістю, які завжди проявляли", - сказав Столтенберг.

Додамо

Оперативне командування НАТО відповідає за планування та виконання всіх операцій Альянсу. Генерал Каволі став двадцятим Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі. Першим цю посаду зайняв генерал Дуайт Д. Ейзенхауер, згодом 34-й президент США.

Каволі знає російську мову, раніше він працював директором з питань росії в Об'єднаному штабі Пентагону. Зараз генерал виступає за розширення Альянсу та збільшення видатків на оборону.

Нагадаємо

Столтенберг заявив, що НАТО захищатиме всіх союзників, включаючи Фінляндію та Швецію, від загроз, у тому числі, з боку росії.