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Новым главнокомандующим НАТО стал генерал Каволи

Новым главнокомандующим НАТО стал генерал Каволи

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Генерал армии США Кристофер Каволи возглавил оперативное командование НАТО. Торжественная церемония прошла 4 июля в Верховном штабе союзных государств в Европе в бельгийском Монсе, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Детали

Генерал Каволи сменил генерала Тода Уолтерса из ВВС США, занимавшего этот пост с 2019 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Каволи с назначением и отметил, что его 35-летняя военная карьера охватила весь земной шар: от Боснии до Ирака и от Афганистана до Вашингтона.

"Вы присоединяетесь к нам в поворотный момент для трансатлантической безопасности, который характерен ростом стратегической конкуренции и возвращением жестокого конфликта в Европу. Я знаю, что вы будете продолжать служить НАТО с тем же лидерством и преданностью, которые всегда проявляли", - сказал Столтенберг.

Добавим

Оперативное командование НАТО отвечает за планирование и выполнение всех операций Североатлантического союза. Генерал Каволи стал двадцатым Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе. Первым эту должность занял генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, потом 34-й президент США.

Каволи знает русский язык, раньше он работал директором по вопросам россии в Объединенном штабе Пентагона. Сейчас генерал выступает за расширение Альянса и увеличение расходов на оборону.

Напомним

Столтенберг заявил, что НАТО будет защищать всех союзников, включая Финляндию и Швецию, от угроз, в том числе, со стороны россии.

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