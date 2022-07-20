Залужний поговорив з Головнокомандувачем Збройних Сил НАТО: про що йшлося

Цитата

“Привітав генерала Каволі з призначенням на цю важливу і відповідальну посаду. Європа переживає складні часи, але саме зараз пишеться її історія. Те, якою вона буде, великою мірою залежить від нашої співпраці”, – написав він.

Деталі

Під час розмови сторони обговорили низку робочих питань, зокрема, відзначили важливість спільної роботи офіцерів на рівні штабів.

Залужний наголосив, що двостороння зацікавленість у постійній комунікації є хорошою основою для інтенсифікації військового співробітництва між Україною та НАТО.

Доповнення

Генерал армії США Крістофер Каволі очолив оперативне командування НАТО. Урочиста церемонія відбулася 4 липня у Верховному штабі союзних держав у Європі у бельгійському Монсі.