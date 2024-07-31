Валерий Залужный встретился с Джейн Хартли для обсуждения новых правил и методов ведения войны. Посол поблагодарил США за поддержку Украины и отметил общие ценности свободы обоих народов.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с послом США Джейн Хартли. Говорили о новых правилах, формах и методах ведения войны, передает УНН.
"Во время полномасштабной войны россии против Украины поддержка и всесторонняя помощь со стороны нашего стратегического партнера США стали весомой составляющей устойчивости украинцев в сопротивлении агрессору и необратимости демократического вектора развития государства.
Об этом, а также о новых правилах, формах и методах ведения войны сегодня говорил с Послом США в Великобритании Джейн Хартли", - сообщил Залужный в Telegram.
По его словам, "наши народы объединяет осознание ценности свободы и готовности за нее бороться".
"В лице госпожи Посла США поблагодарил весь американский народ за непоколебимую поддержку нашего государства", - резюмировал посол Украины.
Посол Залужний повідомив про відправлення в Україну з Великої Британії конвою з 50 автомобілів25 июля 2024, 21:55 • 105455 просмотров