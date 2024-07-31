Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с послом США Джейн Хартли. Говорили о новых правилах, формах и методах ведения войны, передает УНН.

"Во время полномасштабной войны россии против Украины поддержка и всесторонняя помощь со стороны нашего стратегического партнера США стали весомой составляющей устойчивости украинцев в сопротивлении агрессору и необратимости демократического вектора развития государства.

Об этом, а также о новых правилах, формах и методах ведения войны сегодня говорил с Послом США в Великобритании Джейн Хартли", - сообщил Залужный в Telegram.

По его словам, "наши народы объединяет осознание ценности свободы и готовности за нее бороться".

"В лице госпожи Посла США поблагодарил весь американский народ за непоколебимую поддержку нашего государства", - резюмировал посол Украины.

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