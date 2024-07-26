От украинского посольства в Великобритании в четверг в Украину отправился конвой автомобилей, на которые «задонатили» или передали их через схему утилизации транспортных средств ULEZ жители Великобритании, сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает УНН.

Детали

«Сегодня вместе с заместителем мэра Лондона Себом Дансом, депутатами британского парламента, руководителем проекта от British-Ukrainian Aid Иринеем Макарухой, СОО Transport UK London Bus Аланом Пилбимом, руководителем БО Swindon Humanitarian Aid Partnership Майком Боуденом, волонтером Коналом Каннингемом, непобедимым украинским боксером Александром Усиком, а также легендой украинского футбола Алексеем Михайличенко отправили конвой из 50 машин, которые задонотировали или передали через схему утилизации транспортных средств ULEZ неравнодушные жители Великобритании», - написал Залужный в своем Telegram-канале.

Посол поблагодарил всех, кто поддержал эту инициативу, и призвал «каждого, кто имеет такую возможность, передать свое авто Украине через программу ULEZ».

«Эти автомобили - чьи-то спасенные жизни и существенная помощь нашей стране в борьбе с последствиями российской агрессии. Вместе мы можем сделать больше», - добавил посол.

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