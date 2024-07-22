Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обсудил с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом безопасность зерновых коридоров и отметил необходимость наказания РФ за кражи украинского зерна. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление дипломата в Telegram.

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Рад первой встрече с действующим генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Обсудили безопасность зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, которое блокируется РФ. Подчеркнул, что кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом - заявил Залужный.

Он поблагодарил Домингеса и всю команду ИМО за поддержку Украины и наших моряков, пострадавших от российской агрессии.

Также посол Украины в Великобритании подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира.

Напомним,

Из Украины отправили 1000 тонн пшеничной муки в Палестину в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Всего планируется доставить более 7 тысяч тонн муки и 750 тонн масла для помощи семьям в секторе Газа.