Залужный начнет работу послом в Британии уже 10 июля - СМИ

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступает к работе послом Украины в Великобритании 10 июля. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает "Суспільне", передает УНН.

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"Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Залужный уже отправился в Великобританию и в ближайшее время начнет исполнять обязанности посла.

9 мая Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании.

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