Залужный начнет работу послом в Британии уже 10 июля - СМИ
Киев • УНН
Бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный вступает в должность посла Украины в Великобритании 10 июля.
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступает к работе послом Украины в Великобритании 10 июля. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает "Суспільне", передает УНН.
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"Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что Залужный уже отправился в Великобританию и в ближайшее время начнет исполнять обязанности посла.
9 мая Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании.
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