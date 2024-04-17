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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

Киев  •  УНН

17 апреля 2024, 16:02  •  4315 просмотра

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Суд назначил залог в размере 242 240 грн должностному лицу государственного предприятия, который участвовал в преступной схеме, нанесшей 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча".

Должностному лицу государственного предприятия, который является участником преступной схемы, реализация которой нанесла 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча" суд определил залог в размере 242 240 грн. Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Детали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил меру пресечения одному из участников преступной схемы, реализация которой нанесла 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча", - фигуранту определен залог в размере 242 240 грн и возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Справочно

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов АО "Укргаздобыча" по результатам проведенного конкурса заключило с частным обществом договор о предоставлении услуг по повышению добычи природного газа на месторождениях общества. По условиям договора частная компания должна была осуществлять базовую и повышенную добычу "голубого топлива". Стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна была быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем - фиксированным.

Однако выяснилось, что должностные лица "Укргаздобычи" внесли изменения в конкурсную документацию, снизив норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м за 15 лет потенциального действия договора и добавив новое условие - расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен был опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО "Укргаздобыча" его работникам запретили повышать.

Такие действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за который АО "Укргаздобыча" должно было рассчитываться по значительно более высокому тарифу.

В результате с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 года АО "Укргаздобыча" был нанесен ущерб на сумму 211 млн грн.

Напомним,

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения должностному лицу Службы безопасности Украины Артему Шило в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Его подозревают в возглавлении организованной группы, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Руслана Демчака, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
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