Залог в более 240 тыс грн: избрана мера пресечения фигуранту схемы, которая нанесла сотни миллионов убытков Украине

Должностному лицу государственного предприятия, который является участником преступной схемы, реализация которой нанесла 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча" суд определил залог в размере 242 240 грн. Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Детали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил меру пресечения одному из участников преступной схемы, реализация которой нанесла 211 млн грн убытков АО "Укргаздобыча", - фигуранту определен залог в размере 242 240 грн и возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Справочно

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов АО "Укргаздобыча" по результатам проведенного конкурса заключило с частным обществом договор о предоставлении услуг по повышению добычи природного газа на месторождениях общества. По условиям договора частная компания должна была осуществлять базовую и повышенную добычу "голубого топлива". Стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна была быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем - фиксированным.

Однако выяснилось, что должностные лица "Укргаздобычи" внесли изменения в конкурсную документацию, снизив норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м за 15 лет потенциального действия договора и добавив новое условие - расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен был опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО "Укргаздобыча" его работникам запретили повышать.

Такие действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за который АО "Укргаздобыча" должно было рассчитываться по значительно более высокому тарифу.

В результате с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 года АО "Укргаздобыча" был нанесен ущерб на сумму 211 млн грн.

Напомним,

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения должностному лицу Службы безопасности Украины Артему Шило в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Его подозревают в возглавлении организованной группы, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Руслана Демчака, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.