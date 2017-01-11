Железнодорожники завершили реконструкцию перегона возле Новоукраинки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Кировоградской области работники железной дороги завершили работы по реконструкции перегона Пост 218 км - ст. Новоукраинка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе регионального филиала "Одесская железная дорога".
На электрифицированном участке железнодорожники провели реконструкцию главного пути: проложили 2,5 км новой колеи, проведена замена земляного полотна и частично восстановлены водоотводные сооружения.
Благодаря проведенной реконструкции железнодорожникам удалось повысить пропускную способность участка до 10 пар пассажирских и 52 пар грузовых поездов в сутки, а грузонапряженность - до 70 млн тонн брутто/км в год.
Также это позволило устранить уменьшение скорости движения парных и непарных поездов на участке и задержки четных поездов в ожидании отправления со ст. Помичная.
Кроме того, максимальная скорость движения пассажирских поездов на участке может достигать 100 км/ч, а грузовых - 80 км/ч, специалисты магистрали повысили и участковую скорость поездов на 0,8 км/ч.
Главный путь перегона Пост 218 км - ст. Новоукраинка введен в эксплуатацию в 1963 году.