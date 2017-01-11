Залізничники завершили реконструкцію перегону біля Новоукраїнки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Кіровоградщині працівники залізниці завершили роботи з реконструкції перегону Пост 218 км — ст. Новоукраїнка. Про це УНН повідомили в прес-службі регіональної філії “Одеська залізниця”.
На електрифікованій ділянці залізничники провели реконструкцію головної колії: було укладено 2,5 км нової колії, проведено заміну земляного полотна та частково відновлено водовідвідні споруди.
Завдяки проведеній реконструкції залізничникам вдалося підвищити пропускну спроможність ділянки до 10 пар пасажирських та 52 пар вантажних поїздів на добу, а вантажонапруженість — до 70 млн. тонн брутто/км на рік.
Також це дозволило усунути зменшення швидкості руху парних та непарних поїздів на ділянці та затримки парних поїздів в очікуванні відправлення зі ст. Помічна.
Окрім того, максимальна швидкість руху пасажирських поїздів на ділянці може сягати 100 км/год, а вантажних — 80 км/год, фахівці магістралі підвищили й дільничну швидкість поїздів на 0,8 км/год.
Головну колію перегону Пост 218 км — ст. Новоукраїнка введено в експлуатацію у 1963 році.