Остатки средств общего фонда местных бюджетов Украины с начала года выросла почти вдвое

По состоянию на 1 октября 2016 года остатки средств общего фонда местных бюджетов составили 52,8 млрд. грн, в т.ч. на депозитных счетах в банках находится 9,1 млрд. грн.

По сравнению с началом 2016 года, остатки средств общего фонда местных бюджетов 159 объединенных территориальных общин Украины (без субвенций) увеличились на 1,2 млрд. грн, или выросли более чем в 4 раза и по состоянию на 1 октября 2016 года составили 1,5 млрд грн, в т. ч. на депозитных счетах в банках находится 125 млн грн.

Напомним, эксперты считал, что при увеличении доходов местных бюджетов в следующем году им все равно не хватает средств для реализации программ развития, ведь все дополнительные поступления пойдут на обеспечение властных полномочий переданных с государственного уровня на местный.

Кроме того, как считает эксперт по государственному самоуправлению и местному самоуправлению Руслан Плющ - оставляет желать лучшего и администрирования доходов и расходов местных бюджетов, а также налоговое администрирование. Все это приводит к росту расходов местных бюджетов, а также недополучения ими поступлений.

"Остается также вопрос субвенций. Их в следующем году снова будут распределять, вероятно, между своими, то есть не всем общинам удастся получить дополнительные поступления из бюджета ", - отметил эксперт.