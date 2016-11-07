Залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів України з початку року зросла майже удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У порівнянні з початком 2016 року, залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів України (без субвенцій) збільшилися на 25,0 млрд грн, або зросли майже в 2 рази. Про це УНН повідомляє з посиланням на посиланням на фінансовий аналіз децентралізації за поточний рік, опублікований Міністерством регіонального розвитку України.
Станом на 1 жовтня 2016 року залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів склали 52,8 млрд грн, у т.ч. на депозитних рахунках в банках знаходиться 9,1 млрд грн.
У порівнянні з початком 2016 року, залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів 159 об’єднаних територіальних громад України (без субвенцій) збільшилися на 1,2 млрд грн, або зросли більше ніж у 4 рази та станом на 01 жовтня 2016 року склали 1,5 млрд грн, у т. ч. на депозитних рахунках в банках знаходиться 125 млн грн.
Нагадаємо, експерти вважать, що попри збільшення прибутків місцевих бюджетів наступного року їм все одно не вистачатиме коштів для реалізації програм розвитку, адже всі додаткові надходження підуть на забезпечення владних повноважень переданих з державного рівня на місцевий.
Крім того, як вважає експерт з державного самоуправління та місцевого самоврядування Руслан Плющ — залишає бажати кращого і адміністрування доходів та видатків місцевих бюджетів, а також податкове адміністрування. Все це призводить до зростання витрат місцевих бюджетів, а також недоотримання ними надходжень.
“Залишається також питання субвенцій. Їх наступного року знову розподілятимуть, ймовірно, між своїми, тобто не всім громадам пощастить отримати додаткові надходження з бюджету”, — зауважив експерт.