Зависит от Венгрии: в ЕС есть два варианта предоставления Украине 18 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Венгрия все еще может согласиться на кредит ЕС в размере 18 миллиардов евро для Украины в следующем году, от ее решения зависит, в каком виде будет предоставляться помощь, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Венгрия - единственная страна-член ЕС, которая не дала согласия на кредит ЕС для финансовой помощи Украине в течение 2023 года.
«По-прежнему возможно, что Венгрия согласится. Подготовленное решение предусматривает два варианта», — сказал Курфюрст чешскому телевидению.
Если Венгрия передумает, в бюджете ЕС предоставят гарантии по кредитам. Если страна не согласится, гарантии будут предоставлены остальными 26 государствами-членами на основе двусторонних соглашений между ними и Европейской комиссией, пишет издание.
Чтобы решить этот вопрос и попробовать уговорить Венгрию на сотрудничество, председательствующая в ЕС Чехия готова созвать внеочередную встречу министров финансов ЕС, добавил чешский замминистра.
Курфюрст надеется, что Венгрия все же передумает. По его мнению, это также было бы выражением единства блока.
Кредиты на следующий год будут иметь десятилетний льготный период, при этом большая часть процентных расходов будет покрываться государствами-членами за счет внешних целевых поступлений. Средства предназначены для того, чтобы помочь Украине финансировать ее неотложные нужды, восстановить жизненно важную инфраструктуру и начать послевоенное восстановление.
Дополнение
10 декабря Совет ЕС объявил, что Украина может рассчитывать на "регулярную финансовую помощь от ЕС в течение 2023 года". Более того, на этой неделе он передаст предложение в Европарламент для возможного принятия решения. Однако участие Венгрии все еще неясно.