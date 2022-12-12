Зависит от Венгрии: в ЕС есть два варианта предоставления Украине 18 млрд евро

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Венгрия все еще может согласиться на кредит ЕС в размере 18 миллиардов евро для Украины в следующем году, от ее решения зависит, в каком виде будет предоставляться помощь, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.