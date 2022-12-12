Залежить від Угорщини: у ЄС є два варіанти надання Україні 18 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Угорщина все ще може погодитись на кредит ЄС обсягом 18 мільярдів євро для України на наступний рік, від її рішення залежить, у якому вигляді надаватиметься допомога, заявив у неділю заступник міністра закордонних справ Чехії Ярослав Курфюрст, пише УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
Угорщина – єдина країна-член ЄС, яка не дала згоди на кредит ЄС для фінансової допомоги Україні протягом 2023 року.
«Як і раніше, можливо, що Угорщина погодиться. Підготовлене рішення передбачає два варіанти», — сказав Курфюрст чеському телебаченню.
Якщо Угорщина передумає, у бюджеті ЄС нададуть гарантії щодо кредитів. Якщо країна не погодиться, гарантії будуть надані рештою 26 держав-членів на основі двосторонніх угод між ними та Європейською комісією, пише видання.
Щоб вирішити це питання та спробувати умовити Угорщину на співпрацю, головуюча в ЄС Чехія готова скликати позачергову зустріч міністрів фінансів ЄС, додав чеський заступник міністра.
Курфюрст сподівається, що Угорщина все ж таки передумає. На його думку, це також показало б єдність блоку.
Кредити на наступний рік матимуть десятирічний пільговий період, при цьому більшість процентних витрат буде покриватися державами-членами за рахунок зовнішніх цільових надходжень. Кошти призначені для того, щоб допомогти Україні фінансувати її нагальні потреби, відновити життєво важливу інфраструктуру та розпочати повоєнне відновлення.
Доповнення
10 грудня Рада ЄС оголосила, що Україна може розраховувати на "регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом 2023 року". Понад те, цього тижня вона передасть пропозицію до Європарламенту для можливого ухвалення рішення. Однак участь Угорщини все ще неясна.