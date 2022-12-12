Залежить від Угорщини: у ЄС є два варіанти надання Україні 18 млрд євро

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23901 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 56755 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 95162 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 145686 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 170408 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 347779 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220251 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193584 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 330388 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459097 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 36942 перегляди

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 26347 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 28147 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 34771 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 37097 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 347783 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 330391 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 547503 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677996 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77755 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114843 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199848 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225850 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218867 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Залежить від Угорщини: у ЄС є два варіанти надання Україні 18 млрд євро

Залежить від Угорщини: у ЄС є два варіанти надання Україні 18 млрд євро

Київ • УНН

 • 707634 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Угорщина все ще може погодитись на кредит ЄС обсягом 18 мільярдів євро для України на наступний рік, від її рішення залежить, у якому вигляді надаватиметься допомога, заявив у неділю заступник міністра закордонних справ Чехії Ярослав Курфюрст, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Угорщина – єдина країна-член ЄС, яка не дала згоди на кредит ЄС для фінансової допомоги Україні протягом 2023 року.

«Як і раніше, можливо, що Угорщина погодиться. Підготовлене рішення передбачає два варіанти», — сказав Курфюрст чеському телебаченню.

Якщо Угорщина передумає, у бюджеті ЄС нададуть гарантії щодо кредитів. Якщо країна не погодиться, гарантії будуть надані рештою 26 держав-членів на основі двосторонніх угод між ними та Європейською комісією, пише видання.

Щоб вирішити це питання та спробувати умовити Угорщину на співпрацю, головуюча в ЄС Чехія готова скликати позачергову зустріч міністрів фінансів ЄС, додав чеський заступник міністра.

Курфюрст сподівається, що Угорщина все ж таки передумає. На його думку, це також показало б єдність блоку.

Кредити на наступний рік матимуть десятирічний пільговий період, при цьому більшість процентних витрат буде покриватися державами-членами за рахунок зовнішніх цільових надходжень. Кошти призначені для того, щоб допомогти Україні фінансувати її нагальні потреби, відновити життєво важливу інфраструктуру та розпочати повоєнне відновлення.

Доповнення

10 грудня Рада ЄС оголосила, що Україна може розраховувати на "регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом 2023 року". Понад те, цього тижня вона передасть пропозицію до Європарламенту для можливого ухвалення рішення. Однак участь Угорщини все ще неясна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96