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В ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро, які блокувала Угорщина

В ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро, які блокувала Угорщина

Київ • УНН

 • 965202 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Євросоюзі досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро, який блокувала Угорщина, передає УНН з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Цитата

"Рада досягла згоди щодо законодавчого пакету, який дозволить ЄС фінансово допомагати Україні протягом 2023 року 18 мільярдами євро. Пропозиція була прийнята Радою сьогодні за допомогою письмової процедури, і вона буде подана до Європейського парламенту для можливого прийняття наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Пакет передбачає структурне рішення для фінансової підтримки України в 2023 році. Сума позики Україні в 2023 році становитиме 18 мільярдів євро з пільговим періодом на 10 років. Держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх цільових доходів. Гарантії для цих запозичень нададуть або бюджет ЄС, або країни-члени.

Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування негайних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції.

Частина законодавчого пакету, поправка до фінансового регламенту, вже була прийнята Радою у складі Ecofin 6 грудня.

Раніше

Угорщина блокувала план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги в 2023 році.

Контекст

Неспровокована та невиправдана агресивна війна росії проти України з 24 лютого 2022 року призвела до втрати Україною доступу до ринку та різкого падіння державних доходів, тоді як державні витрати на вирішення гуманітарної ситуації та підтримку безперервності державних послуг помітно зросли.

Серед інших інструментів підтримки, між 2014 і 2022 роками ЄС підтримував Україну через кілька послідовних операцій макрофінансової допомоги (МФД), які перевищили 7 мільярдів євро кредитів і грантів.

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