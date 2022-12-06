Угорщина продовжує блокувати 18-мільярдний пакет макрофіну для України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Угорщина продовжує блокування плану Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги в 2023 році, повідомляє за підсумками засідання міністрів фінансів країн ЄС журналіст Bloomberg Хорхе Валеро, пише УНН.
Цитата
"Угорщина продовжує блокувати 18-мільярдний пакет для України. Експерти (EFC) тепер працюватимуть над пошуком «Плану Б» щодо виділення частини коштів для Києва у січні без внесення поправок до бюджетних правил ЄС (використовуючи запас бюджету, на який Будапешт наклав вето)", - написав журналіст у Twitter.
Деталі
Міністри фінансів ЄС, з його слів, також відклали рішення про зупинку до 7,5 млрд євро фінансування з фондів ЄС Угорщині.
Доповнення
За повідомленнями, у Брюсселі підозрюють, що Будапешт використовує своє право вето як важіль тиску, щоб самому отримати від ЄС мільярди євро, заблоковані через проблеми з верховенством права та корупцією в Угорщині.