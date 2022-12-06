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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Угорщина продовжує блокувати 18-мільярдний пакет макрофіну для України - ЗМІ

Угорщина продовжує блокувати 18-мільярдний пакет макрофіну для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1209555 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Угорщина продовжує блокування плану Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги в 2023 році, повідомляє за підсумками засідання міністрів фінансів країн ЄС журналіст Bloomberg Хорхе Валеро, пише УНН.

Цитата

"Угорщина продовжує блокувати 18-мільярдний пакет для України. Експерти (EFC) тепер працюватимуть над пошуком «Плану Б» щодо виділення частини коштів для Києва у січні без внесення поправок до бюджетних правил ЄС (використовуючи запас бюджету, на який Будапешт наклав вето)", - написав журналіст у Twitter.

Деталі

Міністри фінансів ЄС, з його слів, також відклали рішення про зупинку до 7,5 млрд євро фінансування з фондів ЄС Угорщині. 

Доповнення

За повідомленнями, у Брюсселі підозрюють, що Будапешт використовує своє право вето як важіль тиску, щоб самому отримати від ЄС мільярди євро, заблоковані через проблеми з верховенством права та корупцією в Угорщині.

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