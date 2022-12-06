Венгрия продолжает блокировать 18-миллиардный пакет макрофина для Украины - СМИ

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"Венгрия продолжает блокировать 18-миллиардный пакет для Украины. Эксперты (EFC) сейчас будут работать над поиском «Плана Б» по выделению части средств для Киева в январе без внесения поправок в бюджетные правила ЕС (используя запас бюджета, который Будапешт ветировал)”, - написал журналист в Twitter.

Детали

Министры финансов ЕС, по его словам, также отложили решение об остановке до 7,5 млрд евро финансирования из фондов ЕС в Венгрии.

Дополнение

По сообщениям, в Брюсселе подозревают, что Будапешт использует свое право вето как рычаг давления, чтобы самому получить от ЕС миллиарды евро, заблокированные из-за проблем с верховенством права и коррупцией в Венгрии.