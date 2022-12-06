Венгрия продолжает блокировать 18-миллиардный пакет макрофина для Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Венгрия продолжает блокировать план Европейского Союза по предоставлению Украине 18 миллиардов евро помощи в 2023 году, сообщает по итогам заседания министров финансов стран ЕС журналист Bloomberg Хорхе Валеро, пишет УНН.
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"Венгрия продолжает блокировать 18-миллиардный пакет для Украины. Эксперты (EFC) сейчас будут работать над поиском «Плана Б» по выделению части средств для Киева в январе без внесения поправок в бюджетные правила ЕС (используя запас бюджета, который Будапешт ветировал)”, - написал журналист в Twitter.
Детали
Министры финансов ЕС, по его словам, также отложили решение об остановке до 7,5 млрд евро финансирования из фондов ЕС в Венгрии.
Дополнение
По сообщениям, в Брюсселе подозревают, что Будапешт использует свое право вето как рычаг давления, чтобы самому получить от ЕС миллиарды евро, заблокированные из-за проблем с верховенством права и коррупцией в Венгрии.