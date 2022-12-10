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В ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине 18 млрд евро, блокированных Венгрией

В ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине 18 млрд евро, блокированных Венгрией

Киев • УНН

 • 965199 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Евросоюзе достигли соглашения о предоставлении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 млрд евро, блокированного Венгрией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Цитата

"Совет достиг согласия по законодательному пакету, который позволит ЕС финансово помогать Украине в течение 2023 года 18 миллиардами евро. Предложение было принято Советом сегодня с помощью письменной процедуры, и оно будет подано в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Детали

Пакет предусматривает структурное решение для финансовой поддержки Украины в 2023 году. Сумма займа Украины в 2023 году составит 18 миллиардов евро со льготным периодом на 10 лет. Государства-члены будут возмещать основную часть процентных расходов за счет внешних целевых доходов. Гарантии для этих заимствований предоставит либо бюджет ЕС, либо страны-члены.

Целью является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование немедленных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и начальной поддержки устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на пути к европейской интеграции.

Часть законодательного пакета, поправка в финансовый регламент, уже была принята Советом в составе Ecofin 6 декабря.

Ранее

Венгрия блокировала план Европейского Союза по предоставлению Украине 18 миллиардов евро помощи в 2023 году.

Контекст

Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война россии с 24 февраля 2022 года привела к потере Украиной доступа к рынку и резкому падению государственных доходов, тогда как государственные расходы на решение гуманитарной ситуации и поддержку непрерывности государственных услуг заметно возросли.

Среди других инструментов поддержки между 2014 и 2022 годами ЕС поддерживал Украину через несколько последовательных операций макрофинансовой помощи (МФД), которые превысили 7 миллиардов евро кредитов и грантов.

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