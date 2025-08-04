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Закупка видеонаблюдения для Киева: должностное лицо КП подозревают в растрате более 2,1 млн грн

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Должностному лицу КП "Информатика" сообщено о подозрении из-за служебной халатности. Завышенная стоимость оборудования для видеонаблюдения нанесла Киеву ущерб на более чем 2,1 млн грн.

Закупка видеонаблюдения для Киева: должностное лицо КП подозревают в растрате более 2,1 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу коммунального предприятия Киева, служебная халатность которого привела к тому, что системы для видеонаблюдения столицы закупили с убытком более 2,1 млн грн, сообщает полиция Киева. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Досудебным расследованием установлено, что заместитель генерального директора КП "Информатика" при закупке оборудования, необходимого для развития системы видеонаблюдения столицы, не обеспечил проверку рыночных цен на соответствующий товар и не осуществил надлежащий анализ

- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате этого ожидаемая стоимость техники была искусственно завышена, а договор с поставщиком заключен на условиях, невыгодных для города.

"По выводам экспертиз, из-за таких действий бюджету Киева нанесен ущерб на более 2,1 млн грн", - отмечают в полиции.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины - "служебная халатность", повлекшая тяжкие последствия.

Переплата более 2 млрд гривен: подрядчик строительства Подольского моста должен вернуть средства государству04.08.25, 15:26 • 750 просмотров

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев