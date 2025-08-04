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Закупівля відеонагляду для Києва: посадовця КП підозрюють у розтраті понад 2,1 млн грн

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Посадовцю КП "Інформатика" повідомлено про підозру через службову недбалість. Завищена вартість обладнання для відеонагляду завдала Києву збитків на понад 2,1 млн грн.

Закупівля відеонагляду для Києва: посадовця КП підозрюють у розтраті понад 2,1 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства Києва, службова недбалість якого призвела до того, що системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком понад 2,1 млн грн, повідомляє поліція Києва. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник генерального директора КП "Інформатика" під час закупівлі обладнання, необхідного для розвитку системи відеоспостереження столиці, не забезпечив перевірку ринкових цін на відповідний товар та не здійснив належний аналіз

- йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, внаслідок цього очікувана вартість техніки була штучно завищена, а договір із постачальником укладено на умовах, невигідних для міста.

"За висновками експертиз, через такі дії бюджету Києва завдано збитків на понад 2,1 млн грн", - зазначають в поліції.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України - "службова недбалість", що спричинило тяжкі наслідки.

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Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ