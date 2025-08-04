Закупівля відеонагляду для Києва: посадовця КП підозрюють у розтраті понад 2,1 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства Києва, службова недбалість якого призвела до того, що системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком понад 2,1 млн грн, повідомляє поліція Києва. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник генерального директора КП "Інформатика" під час закупівлі обладнання, необхідного для розвитку системи відеоспостереження столиці, не забезпечив перевірку ринкових цін на відповідний товар та не здійснив належний аналіз