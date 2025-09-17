Закупка овощерезок по завышенной цене: прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании столичной чиновницы

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 18601 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 21406 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 72625 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 95507 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 48773 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60046 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 92431 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30977 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62616 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38763 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.6м/с
86%
749мм
Популярные новости
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 21619 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 39307 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 27743 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto06:46 • 5758 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 20157 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 20230 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 72624 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 95507 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 49209 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 92431 просмотра
Актуальные люди
Роберта Метсола
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 28162 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 34270 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 64245 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 62142 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 66524 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Boeing AH-64 Apache

Закупка овощерезок по завышенной цене: прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании столичной чиновницы

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА, которая обвиняется в растрате бюджетных средств. Женщина не явилась на судебное заседание, сообщив о выезде в Турцию на лечение и опасениях за собственную жизнь.

Закупка овощерезок по завышенной цене: прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании столичной чиновницы

Прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА, обвиняемой по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Во вторник, 16 сентября, в Днепровском районном суде г. Киева должно было состояться очередное судебное заседание по обвинению начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок и стульев для школьных укрытий (ч. 4. ст. 191 УК Украины)

- говорится в сообщении.

В судебное заседание обвиняемая снова не явилась. Вместо этого она подала ходатайство, в котором сообщила, что выехала в Турцию на лечение и в связи с опасением за собственную жизнь из-за военного положения, поэтому хочет участвовать в судебных заседаниях через видеосвязь. Женщина предоставила в суд договор аренды жилья в Анталии на год.

Напомним

Это дело направлено в Днепровский районный суд Киева 19.01.2024 года. Обвиняемая и ранее неоднократно не являлась на заседания, мотивируя это пребыванием на лечении. Во время последнего судебного заседания прокурор просил применить к ней принудительный привод, однако суд отказал. Поэтому в следующем судебном заседании прокурор заявит ходатайство об объявлении подсудимой в розыск и ее аресте.

Отмечается, что эта же начальница отдела Управления образования Днепровской РГА в августе 2025 года получила подозрение в уголовном производстве по факту пособничества в завладении бюджетными деньгами организованной группой лиц при закупке генераторов для укрытий в учебных заведениях (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Ей было вручено ходатайство об избрании меры пресечения на 18.08.2025 года. В настоящее время известно, что женщина выехала из Украины за день до даты судебного заседания.

Поскольку на вызовы следователей и прокуроров, а также на заседания, где ей должны были избирать меру пресечения, подозреваемая не пришла, ссылаясь на болезнь, 26 августа 2025 года в этом уголовном производстве принято решение о ее объявлении в розыск для задержания с целью принудительного привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемой для ее привода в суд.

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Турция
Украина
Киев