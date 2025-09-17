Закупка овощерезок по завышенной цене: прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании столичной чиновницы

Прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА, обвиняемой по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Во вторник, 16 сентября, в Днепровском районном суде г. Киева должно было состояться очередное судебное заседание по обвинению начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок и стульев для школьных укрытий (ч. 4. ст. 191 УК Украины) - говорится в сообщении.

В судебное заседание обвиняемая снова не явилась. Вместо этого она подала ходатайство, в котором сообщила, что выехала в Турцию на лечение и в связи с опасением за собственную жизнь из-за военного положения, поэтому хочет участвовать в судебных заседаниях через видеосвязь. Женщина предоставила в суд договор аренды жилья в Анталии на год.

Напомним

Это дело направлено в Днепровский районный суд Киева 19.01.2024 года. Обвиняемая и ранее неоднократно не являлась на заседания, мотивируя это пребыванием на лечении. Во время последнего судебного заседания прокурор просил применить к ней принудительный привод, однако суд отказал. Поэтому в следующем судебном заседании прокурор заявит ходатайство об объявлении подсудимой в розыск и ее аресте.

Отмечается, что эта же начальница отдела Управления образования Днепровской РГА в августе 2025 года получила подозрение в уголовном производстве по факту пособничества в завладении бюджетными деньгами организованной группой лиц при закупке генераторов для укрытий в учебных заведениях (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Ей было вручено ходатайство об избрании меры пресечения на 18.08.2025 года. В настоящее время известно, что женщина выехала из Украины за день до даты судебного заседания.

Поскольку на вызовы следователей и прокуроров, а также на заседания, где ей должны были избирать меру пресечения, подозреваемая не пришла, ссылаясь на болезнь, 26 августа 2025 года в этом уголовном производстве принято решение о ее объявлении в розыск для задержания с целью принудительного привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемой для ее привода в суд.