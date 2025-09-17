$41.180.06
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Закупівля овочерізок за завищеною ціною: прокуратура клопотатиме про розшук та затримання столичної чиновниці

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яка обвинувачується у розтраті бюджетних коштів. Жінка не з'явилася на судове засідання, повідомивши про виїзд до Туреччини на лікування та побоювання за власне життя.

Закупівля овочерізок за завищеною ціною: прокуратура клопотатиме про розшук та затримання столичної чиновниці

Прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

У вівторок, 16 вересня, у Дніпровському районному суді м. Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів (ч. 4. ст. 191 КК України)

- йдеться у повідомленні.

У судове засідання обвинувачена знову не з’явилась. Натомість вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв’язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан, тому хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв’язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік.

Нагадаємо

Цю справу скеровано до Дніпровського районного суду Києва 19.01.2024 року. Обвинувачена і раніше неодноразово не з’явилась на засідання, мотивуючи це перебуванням на лікуванні. Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.

Зазначається, ця ж начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА у серпні 2025 року отримала підозру у кримінальному проваджені за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Їй було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу на 18.08.2025 року. На цей час відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання.

Оскільки на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, підозрювана не прийшла, посилаючись на хворобу, 26 серпня 2025 року в цьому кримінальному провадженні ухвалено рішення про її оголошення в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Голосіївський районний суд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваної для її приводу в суд.

Ольга Розгон

