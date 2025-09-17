Закупівля овочерізок за завищеною ціною: прокуратура клопотатиме про розшук та затримання столичної чиновниці
Київ • УНН
Прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яка обвинувачується у розтраті бюджетних коштів. Жінка не з'явилася на судове засідання, повідомивши про виїзд до Туреччини на лікування та побоювання за власне життя.
Прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
У вівторок, 16 вересня, у Дніпровському районному суді м. Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів (ч. 4. ст. 191 КК України)
У судове засідання обвинувачена знову не з’явилась. Натомість вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв’язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан, тому хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв’язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік.
Нагадаємо
Цю справу скеровано до Дніпровського районного суду Києва 19.01.2024 року. Обвинувачена і раніше неодноразово не з’явилась на засідання, мотивуючи це перебуванням на лікуванні. Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт.
Зазначається, ця ж начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА у серпні 2025 року отримала підозру у кримінальному проваджені за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України). Їй було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу на 18.08.2025 року. На цей час відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання.
Оскільки на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, підозрювана не прийшла, посилаючись на хворобу, 26 серпня 2025 року в цьому кримінальному провадженні ухвалено рішення про її оголошення в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Голосіївський районний суд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваної для її приводу в суд.