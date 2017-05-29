Закупку российской санкционной техники на 30 млн предупредили в Закарпатье

Правоохранители установили, что в регионе были объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и шестнадцати школьных автобусов. Сотрудники спецслужбы при проверке документации зафиксировали, что победители торгов планировали поставить технику российских производителей, в отношении которых действуют специальные экономические санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СБ Украины проинформировала тендерные комитеты о выявленных нарушениях, после чего закупка российской автотехники была отменена.

Как сообщал УНН, по факту растраты 185 млн должностными лицами "Укрзализныци" открыли производство.