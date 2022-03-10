Закройте небо: украинец стал самым результативным баскетболистом матча Еврокубка и обратился в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой стал главным героем поединка престижного международного соревнования Еврокубке, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Усилиями Пустового испанская "Гран Канария" дома нанесла поражение турецкому "Бурсаспору" - 87:81. Вклад Пустового был очень ощутимым - 18 очков (6/9 двухочковым, 6/6 штрафных) позволили ему стать лучшим бомбардиром встречи. Также показатель в 28 баллов позволил завоевать звание наиболее эффективного игрока поединка, а с ним и титул "MVP". Также он совершил дабл-дабл - 10 подборов.
Примечательно, что на поединок украинец выходил в специальной футболке на которой было обращение к НАТО с просьбой закрыть небо для сохранения украинского народа из-за военного нападения России: "НАТО, закройте небо над Украиной".
Заметим, что в одном из предыдущих матча чемпионата Испании Пустовой выходил на разминку в футболке с надписью "Нет войне", а также известным обращением к "российского корабля".
Дополнения
Клуб украинца имеет 10 побед в 14-ти матчах и лидирует в Еврокубке в котором принимает участие десять команд.