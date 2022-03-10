Закройте небо: украинец стал самым результативным баскетболистом матча Еврокубка и обратился в НАТО

Детали

Усилиями Пустового испанская "Гран Канария" дома нанесла поражение турецкому "Бурсаспору" - 87:81. Вклад Пустового был очень ощутимым - 18 очков (6/9 двухочковым, 6/6 штрафных) позволили ему стать лучшим бомбардиром встречи. Также показатель в 28 баллов позволил завоевать звание наиболее эффективного игрока поединка, а с ним и титул "MVP". Также он совершил дабл-дабл - 10 подборов.

Примечательно, что на поединок украинец выходил в специальной футболке на которой было обращение к НАТО с просьбой закрыть небо для сохранения украинского народа из-за военного нападения России: "НАТО, закройте небо над Украиной".

Заметим, что в одном из предыдущих матча чемпионата Испании Пустовой выходил на разминку в футболке с надписью "Нет войне", а также известным обращением к "российского корабля".

Дополнения

Клуб украинца имеет 10 побед в 14-ти матчах и лидирует в Еврокубке в котором принимает участие десять команд.