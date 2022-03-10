Закрийте небо: українець став найрезультативнішим баскетболістом матчу Єврокубку і звернувся до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий став головним героєм поєдинку престижного міжнародного змагання Єврокубку, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Зусиллями Пустового іспанська "Гран Канарія" вдома завдала поразки турецькому "Бурсаспору" – 87:81. Внесок Пустового був напрочуд відчутним – 18 очок (6/9 двоочкових, 6/6 штрафних) дозволили йому стати найкращим бомбардиром зустрічі. Також показник в 28 балів дозволив вибороти звання найбільш ефективного гравця поєдинку, а з ним і титул "MVP". Також він здійснив дабл-дабл – 10 підбирань.
Примітно, що на поєдинок українець виходив у спеціальній футболці на якій було звернення до НАТО із проханням закрити небо задля збереження українського народу через воєнний напад Росії: "НАТО, закрийте небо над Україною".
Зауважимо, що в одному із попередніх матчі чемпіонату Іспанії Пустовий виходив на розминку у футболці із написом "Ні війні", а також відомим зверненням до "російського корабля".
Доповнення
Клуб українця має 10 перемог в 14-ти матчах і лідирує в Єврокубку у якому приймає участь десять команд.