Закрытие единственного лепрозория в Украине пока не планируется
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Закрытие или трансформация единственного лепрозория, который расположен в селе Кучурган, Раздельнянского райониу, что в Одесской области пока не планируется. Об этом сообщил член экспертной группы по направлению "Дерматовенерология, детская дерматовенерология" МЗ Украины, профессор Игорь Свистунов в ответ на запрос УНН.
"Официальной информации по закрытию (трансформации) Государственного учреждения "Украинский лепрозорий Министерства здравоохранения Украины" нет и, насколько мне известно, такая мера не планируется", - сообщил профессор.
К слову, сейчас в Украине 6 человек, больные проказой.
Напомним, в начале октября прошлого года в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, что сейчас от украинского лепрозория больше не требуется выполнения тех функций, которые на него были возложены десятки лет назад.
"Сейчас он (лепрозорий в Одесской области - ред.) Существует скорее как санаторий, который в очень запущенном состоянии... Нам в наследство осталось много медицинских учреждений, которые не менялись вместе с миром и больше не выполняют своего назначения", - отметила она.
По ее словам, статус этих медучреждений должен быть пересмотрен, а старые формы оказания помощи - изменены.
Как сообщал УНН, в Украине 2,5 миллиона детей могут заболеть гепатитом В.