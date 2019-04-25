В Україні 2,5 мільйона дітей можуть захворіти на гепатит В

Причиною спеціалісти називають те, що з 2009 року відбулося поширення антивакцинаторських ідей, через які батьки масово розпочали відмовлятися від вакцинації.



У групі найбільшого ризику знаходяться діти до 5 років, яких понад 1,1 млн. Тобто кожен другий з цих дітей при зустрічі з інфекцією може захворіти на хронічний гепатит В і, як наслідок, отримати цироз або рак печінки.



"Вакцинація є найуспішнішим методом боротьби із захворюваннями та смертністю внаслідок вакцинокерованих хвороб. Вчасно зроблене щеплення захищає дитину, а загальне охоплення вакцинацією у 95% може назавжди викорінити захворювання як явище", - заявили в прес-службі МОЗ України.



Нагадаємо, що за 2018 рік на гострий вірусний гепатит В захворіло понад тисячу людей.