Закриття єдиного лепрозорію в Україні наразі не планується

КИЇВ. 5 травня. УНН. Закриття чи трансформації єдиного лепрозорію, який розташований в селі Кучурган, Роздільнянського районіу, що на Одещині наразі не планується. Про це повідомив член експертної групи за напрямами “Дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія” МОЗ України, професор Ігор Свистунов у відповідь на запит УНН.