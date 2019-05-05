Закриття єдиного лепрозорію в Україні наразі не планується
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Закриття чи трансформації єдиного лепрозорію, який розташований в селі Кучурган, Роздільнянського районіу, що на Одещині наразі не планується. Про це повідомив член експертної групи за напрямами “Дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія” МОЗ України, професор Ігор Свистунов у відповідь на запит УНН.
“Офіційної інформації стосовно закриття (трансформації) Державного закладу „Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України“ немає і, наскільки мені відомо, такий захід не планується”, — повідомив професор.
До слова, наразі в Україні є 6 людей, які хворі на проказу.
Нагадаємо, на початку жовтня минулого року в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook, що наразі від українського лепрозорію більше не потрібно виконання тих функцій, які на нього були покладені десятки років тому.
“Зараз він (лепрозорій в Одеській області — ред.) існує скоріше як санаторій, який в дуже занедбаному стані... Нам у спадок залишилося багато медичних закладів, які не змінювалися разом зі світом та більше не виконують свого призначення”, — зазначила вона.
За її словами, статус цих медзакладів має бути переглянутий, а старі форми надання допомоги — змінені.
Як повідомляв УНН, в Україні 2,5 мільйона дітей можуть захворіти на гепатит В.