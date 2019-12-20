Закрытие игорного бизнеса в "турборежиме": что происходит в центре столицы

Так, по состоянию на 15:30-16:00, по улице Крещатик и до Бессарабской площади двери в помещениях, над которыми были вывески соответствующих заведений, были закрыты.

От представителей заведений по соседству корреспонденты УНН, в основном, слышали "они уже давно закрыты", или что "они не работают сегодня".

В частности, закрыты "национальные лотереи" в центре.

Напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР провалили легализации игорного бизнеса.

После этого, утром 20 декабря, Кабмин неожиданно собрался на внеочередное заседание, где решил закрыть игорный бизнес по Украине.



Позже министр внутренних дел Арсен Аваков провел селекторное совещание, во время которого выступил с требованием к Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров прекратить функционирование игорных заведений в Украине.