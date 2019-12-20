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Закриття грального бізнесу у "турборежимі": що відбувається у центрі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. На фоні доручення профільного міністра Національній поліції припинити до 16 години 20 грудня функціонування гральних закладів в Україні, у центрі Києва не знайшлося жодного відкритого такого закладу. Перевірити, чи працюють гральні заклади у середмісті столиці, вирішили журналісти УНН.

Так, станом на 15:30-16:00, вздовж вулиці Хрещатик та до Бессарабської площі двері у приміщеннях, над якими були вивіски відповідних закладів, були зачинені. 

Від представників закладів по сусідству кореспонденти УНН, в основному, чули "вони вже давно зачинені", або ж що "вони не працюють сьогодні".

Зокрема, закрито "національні лотереї" у центрі.

Нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні ВР провалили легалізацію грального бізнесу.

Після цього, вранці 20 грудня, Кабмін неочікувано зібрався на позачергове засідання, де вирішив закрити гральний бізнес по Україні.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів селекторну нараду, під час якої виступив з вимогою до Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови Кабінету міністрів припинити функціонування гральних закладів в Україні.

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