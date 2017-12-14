Закрытие аэропортов на востоке Украины не планируется - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина регулярно общается с ЕС и Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) по безопасности полетов над восточными регионами Украины. Пока еще нет оснований утверждать, что полетам что-то угрожает, а соответственно, нет оснований закрывать аэропорты. Об этом сообщил во время пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Речи о закрытии аэропортов не было. Обсуждался вопрос о безопасности полетов в зонах аэропортов "Харьков", "Днепр" и "Запорожье". Мы регулярно проводим переговоры с ЕС и EASA. Пока нет оснований утверждать, что что-то угрожает полетам", - подчеркнул В.Омелян.
Отметим, вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" был поставлен Европейским агентством авиационной безопасности из-за близости указанных аэропортов в зону АТО.
Как сообщал УНН, в сентябре 2017 года Украина получила от EASA проект рекомендаций по ограничению авиадвижения на востоке страны.