Закрытие аэропортов на востоке Украины не планируется - Омелян

"Речи о закрытии аэропортов не было. Обсуждался вопрос о безопасности полетов в зонах аэропортов "Харьков", "Днепр" и "Запорожье". Мы регулярно проводим переговоры с ЕС и EASA. Пока нет оснований утверждать, что что-то угрожает полетам", - подчеркнул В.Омелян.

Отметим, вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" был поставлен Европейским агентством авиационной безопасности из-за близости указанных аэропортов в зону АТО.

Как сообщал УНН, в сентябре 2017 года Украина получила от EASA проект рекомендаций по ограничению авиадвижения на востоке страны.