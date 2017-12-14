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Закриття аеропортів на сході України не планується - Омелян

Закриття аеропортів на сході України не планується - Омелян

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна регулярно спілкується з ЄС та Європейською агенцією з авіаційної безпеки (EASA) щодо безпечності польотів над східними регіонами України. Поки ще немає підстав стверджувати, що польотам щось загрожує, а відповідно, немає підстав закривати аеропорти. Про це повідомив під час прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“Мови про закриття аеропортів не було. Обговорювалося питання щодо безпеки польотів у зонах аеропортів „Харків“, „Дніпро“ та „Запоріжжя“. Ми регулярно проводимо переговори з ЄС та EASA. Поки що немає підстав стверджувати, що щось загрожує польотам”, — наголосив В.Омелян.

Зазначимо, питання обмеження польотів для європейських авіакомпаній до аеропортів “Харків”, “Дніпро” та “Запоріжжя” було порушене Європейською агенцією авіаційної безпеки через близькість вказаних аеропортів до зони АТО.

Як повідомляв УНН, у вересні 2017 року Україна отримала від EASA проект рекомендацій щодо обмежень авіаруху на сході країни.

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