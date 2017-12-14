Закриття аеропортів на сході України не планується - Омелян

“Мови про закриття аеропортів не було. Обговорювалося питання щодо безпеки польотів у зонах аеропортів „Харків“, „Дніпро“ та „Запоріжжя“. Ми регулярно проводимо переговори з ЄС та EASA. Поки що немає підстав стверджувати, що щось загрожує польотам”, — наголосив В.Омелян.

Зазначимо, питання обмеження польотів для європейських авіакомпаній до аеропортів “Харків”, “Дніпро” та “Запоріжжя” було порушене Європейською агенцією авіаційної безпеки через близькість вказаних аеропортів до зони АТО.

Як повідомляв УНН, у вересні 2017 року Україна отримала від EASA проект рекомендацій щодо обмежень авіаруху на сході країни.